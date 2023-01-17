Tayland'da petrol tankeri patladı: 1 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı

Tayland'da bir tersanede alev alan petrol tankeri patladı. Çalışırken bir anda alev topunun içinde kalan bir işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı. Yetkililer kayıp 5 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ