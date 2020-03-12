Tayland'dan salgın manzarası: Maymunlar aç kaldı

Tayland'da turistlerin gözdesi Songkhla'daki tapınak alanında binlerce maymun corona virüs korkusu yüzünden aç kaldı. Kente ve kentin ünlü tapınak alanına gelip buradaki maymunları besleyen turistlerin azalması, maymunların aç kalmasına neden oldu. İşte corona virüs salgınının Tayland'daki manzarası...
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12.03.2020 - 13:35| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 13:57
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