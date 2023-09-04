Tayvan'da Haikui Tayfunu alarmı
Tayvan'da Haikui Tayfunu etkili oluyor. Şiddetli rüzgar ve yağış sonucu on binlerce konut elektriksiz kaldı. Uçuşlar ve feribot seferleri iptal edilirken, 44 kişinin yaralandığı açıklandı. Haikui'nin, Tayvan Boğazı üzerinden Çin'e doğru ilerlemesi bekleniyor. Çin Meteoroloji Servisi, Tayvan'a komşu kıyı bölgelerde denizcileri önlem almaları için uyardı. Bölgede fırtına ve şiddetli yağışlı havanın hafta ortasına dek sürmesi bekleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tayvan
- Fırtına
- Hava Durumu