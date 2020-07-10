Tehlikeli eğlence: Havai fişek

Türkiye'de peş peşe facialara neden olan havai fişeklerin üretimi aslında 2 bin yıl geriye gidiyor..Hem üretim hem de  kullanımda sıkı güvenlik önlemleri gerektiren tehlikeli bir eğlence...Havai fişek üretiminin tarihi, üretim süreçleri, en büyük ihracatçı ülkeler ve alınan güvenlik önlemleri...  Hepsini özetleyen bir haber geliyor ekranlarınıza.

NTV 10.07.2020 - 12:29 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 13:09

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