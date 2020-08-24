Tek bir amacı var: Arıların korunması

Arılar, ekolojik dengenin en önemli yapı taşlarından... Uzmanlara göre arıların ortadan kalkması bir tür biyolojik kıyamet etkisi yaratabilir. Tam bu sebeple Hindistan'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu farkındalık yaratmak için, üzerinde yaklaşık 100 bin arıyla kameraların karşısına geçti.

NTV 24.08.2020 - 15:34 | Son Güncelleme : 24.08.2020 - 15:56

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