Teknoloji markette güpegündüz soygun

Tıbbi maske takan soyguncular İngilterenin başkenti Londradaki bir teknoloji markete girerek güpegündüz soygun yaptı... Mağazadakilerin şaşkın bakışlarla izleyip telefonlarına kaydettiği 4 hırsız binlerce pound değerinde elektronik cihazı alarak kaçtı. Yaklaşık bir dakika süren soygun sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, her yerde hırsızları arıyor.
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NTV 27.07.2020 - 15:24| Son Güncelleme : 27.07.2020 - 15:35
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