Teksas'taki okul katliamından yeni görüntüler ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 çocuk 2 öğretmenin hayatını kaybettiği Teksas'taki ilkokul katliamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın okula girişi ve güvenlik güçlerinin müdahalesi görüntülere yansıdı. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay yeni görüntülere ilişkin bilgi verdi.

Haberler - NTV Haber 13.07.2022 - 02:21 | Son Güncelleme : 13.07.2022 - 02:27

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