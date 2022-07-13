Teksas'taki okul katliamından yeni görüntüler ortaya çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 çocuk 2 öğretmenin hayatını kaybettiği Teksas'taki ilkokul katliamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın okula girişi ve güvenlik güçlerinin müdahalesi görüntülere yansıdı. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay yeni görüntülere ilişkin bilgi verdi.
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NTV Haber 13.07.2022 - 02:21| Son Güncelleme : 13.07.2022 - 02:27
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