Telefonda ölüm tehditleri savurdu: Aracıyla karakola daldı

ABD’nin Maryland eyaletinde 24 yaşındaki bir genç otomobiliyle karakola daldı. Olay, Havre de Grace kentinde yaşandı. Timothy Kahl karakolu arayarak polislere ölüm tehditleri savurdu. Birkaç saat sonra da aracıyla karakola dalan saldırgan genç tutuklandı. Kahl'ın birinci derece cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı açıklandı.

ntv.com.tr 26.05.2021 - 11:41 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 12:17

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