‘‘Temiz’’ diyerek nehir suyu içen başbakan hastanelik oldu
Hindistan’ın Pencap eyaletinin Başbakanı Bhagwant Mann, temiz olduğunu göstermek için bir bardak nehir suyu içti. İki gün sonra şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırılan Mann’ın enfeksiyon kaptığı belirlendi. Temizlenmesinin 22. yıl dönümü kutlanan Kali Bein Nehri, kutsal kabul ediliyor.
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