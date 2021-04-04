Temizlikçi bakteri ‘Anammox’ iş başında!

Avustralya’da atık suyun temizlenmesi için özel bakteriler kulanılmaya başlandı. ‘Anammox’ adı verilen özel bir bakteri, kanalizasyondaki atık suda bulunan nitrojen ve amonyak ile besleniyor. Laboratuvarda üretilen bakterilerle dolu küçük plastik diskler, atık tanklarına atılıyor. Ve tamamen doğal bir süreçle, hiçbir kimyasal kullanılmadan atık sular temizleniyor.

NTV 04.04.2021 - 16:01 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 16:15

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