Tepki çeken görüntüler: Atlar ateş üzerinden atlatıldı

İspanya’nın Avila kentinin San Bartolome de Pinares köyünde atlar, ‘kötü ruhlardan arındırılmak’ için ateş üzerinden atlatıldı. Ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunan hayvan hakları dernekleri ise 400 yıllık geleneğin yaşatıldığı festivalin artık düzenlenmemesini talep ediyor.

Haberler - NTV 17.01.2022 - 10:22 | Son Güncelleme : 17.01.2022 - 10:26

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