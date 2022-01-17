Tepki çeken görüntüler: Atlar ateş üzerinden atlatıldı
İspanya’nın Avila kentinin San Bartolome de Pinares köyünde atlar, ‘kötü ruhlardan arındırılmak’ için ateş üzerinden atlatıldı. Ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunan hayvan hakları dernekleri ise 400 yıllık geleneğin yaşatıldığı festivalin artık düzenlenmemesini talep ediyor.
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