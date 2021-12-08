Tepki çeken gösteri: Maymunları köpek sırtında yarıştırdılar
ABD’nin Florida eyaletinde maymunların köpek sırtında yarıştırıldığı gösteri hayvanseverlerden tepki çekti. Gösterinin yapıldığı fuarın önünde toplanan hayvan hakları savunucuları, maymunların annelerinin yanında ve özgür olmaları gerektiğini belirterek gösteriyi protesto etti.
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