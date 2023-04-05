Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu
Cezayir'in Bordj Bou Arreridj eyaletindeki Ebu Bekir el-Sıddık camisinde teravih namazı kıldıran imamın üzerine kedi çıktı. Kediye şefkat gösterip namazı kıldırmaya devam eden imam Şeyh Velid Mehsas'a sosyal medyadan övgüler yağdı. İzleyenlerin bazıları olayı komik olarak nitelerken bazıları da İslam'ın şefkat yönünü gösterdiğini belirtti.
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