The Guardian: İngiliz hükümeti virüse karşı uyarılmıştı
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 813 artarak 20 bin 319'a yükseldi. The Guardian gazetesinde yer alan bir haber ise oldukça ses getirdi. Haberde, bakanların geçen yıl büyük sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacak virüs salgınına karşı uyarıldıkları iddia edildi.
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NTV 26.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 26.04.2020 - 09:22
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