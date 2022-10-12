THY uçağında yolcu, kabin memurunun parmağını ısırdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan uçağında olay çıkaran yolcu, kendisini uyaran kabin memurunun önce parmağını ısırdı, ardından da kabin ekibine saldırdı. Alkollü olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Endonezyalı yolcu nedeniyle uçak Maden şehrine acil iniş yaptı. Yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. Uçak daha sonra Jakarta'ya hareket etti.

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