Times Meydanı'na asıldı: ''Trump Ölüm Saati''

New Yorkta yeni tip corona virüs (Covid-19) ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trumpı sorumlu tutan bir pano asıldı. Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanına kurulan panoya, Trump Ölüm Saati adı verildi. Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Bırakın rakamlar konuşsun. değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trumpı sorumlu tutan Jarecki, Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti. ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı 15.05.2020 - 06:12| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 06:20
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