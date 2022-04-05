Times Meydanı'nda teravih namazı

Ramazan ayının gelişiyle birlikte ABD’nin New York kentinde yaşayan binlerce Müslüman, meşhur Times Meydanı’nda bir araya geldi. Ramazan ayının gelişini kutlamak için meydanda toplanan kalabalık burada sahurlarını yaptı. Meydanda iftarı bekleyen Müslümanlar, oruçlarını açtıktan sonra teravih namazlarını kıldı. Times Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılmasının ardından binlerce beğeni alırken, meydanda namaz için yetkililerden izin alındığı bilgisi de paylaşıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.