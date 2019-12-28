TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldular

ABD’nin Teksas eyaletinde yerel bir kanalda görevli haber ekibi, sabah saatlerinde yaşanan bir kazayı görüntülemek için, otoyol kenarında çekim yapıyordu. O sırada, yoğun sisle kaplı otoyolda bir TIR, önündeki iki araca çarparak yoldan çıktı. Manevra yapan TIR kontrolü kaybetti ve yol kenarındaki kamyonetin üzerine devrildi. Eyalet polisleri ve haber ekibi, TIRın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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