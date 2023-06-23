Titan denizaltısının kaptanının eşi, Titanik'te ölen çiftin büyük büyük torunu çıktı
Titanik batığını görmek için denizaltıyla yola çıkan 5 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Denizaltı şirketinin CEO'su Stockton Rush'ın eşinin, 1912'de batan Titanik gemisinde ölen çiftin soyundan geldiği ortaya çıktı. Denizaltında milyarder babası ile öldüğü açıklanan 19 yaşındaki Pakistanlı Süleyman Davut'un ise dalışa katılmak istemediği öğrenildi. Faciada hayatını kaybeden 77 yaşındaki Fransız kaşif ise gezi öncesinde mahsur kalınırsa yolcuların nasıl öleceğinden bahsetmişti.
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