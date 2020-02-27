Norveç’in kıyamet için tohum sığınağı

Buğday, pirinç gibi hayati öneme sahip besinlerin tohumları, olası bir felakete karşı Norveç'te, kasalarda muhafaza ediliyor. “Kıyamet Günü” adı verilen kasalarda, İngiltere Prensi Charles'ın özel konutundan alınan tohumlar da var.
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NTV 27.02.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 10:44
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