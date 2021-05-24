Tokalaştıktan sonra elini üzerine sildi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile el sıkıştıktan sonra elini üzerine sildi. Harris’in, ortak basın toplantısındaki bu hareketi, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Harris’in davranışını eleştirirken hareketin istemsiz yapıldığını savunanlar da var.

NTV 24.05.2021 - 10:31 | Son Güncelleme : 24.05.2021 - 10:46

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