Tokyo 2020 için geri sayım başladı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Japonya Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, olimpiyat hazırlıklarını NTV'ye anlattı. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen oyunlar, bu kez sıkı pandemi tedbirleri altında yapılacak. (Haber: Öykü Tüccar - Kamera: Kazım Özbek)
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NTV 05.07.2021 - 15:58| Son Güncelleme : 05.07.2021 - 16:24
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