Tom Hanks corona virüse yakalandı

Dünyada giderek yayılan corona virüs, NBA'yı da vurdu. Basketbolculardan birinde corona virüs tespit edilmesinin ardından sezonun tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı. Öte yandan ünlü oyuncu Tom Hanks, kendisi ve eşinin corona virüse yakalandığını açıkladı. Ayrıntıları NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.
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NTV 12.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 09:46
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