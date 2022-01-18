Tonga’daki felaket uydudan görüntülendi

Yanardağ patlaması ve ardından gerçekleşen tsunami sonrasında telefon ve internet hatlarının koptuğu Tonga’da büyük hasar var. Uydu görüntüleri patlamadan sonra Tonga’nın ne hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Başkent Nuku’alofa’daki evler, yollar ve liman tesisleri külle kaplandı. Yeni Zelanda’nın Tonga’ya gönderdiği yardım uçaklarının da pistteki yoğun kül nedeniyle havaalanına inemediği açıklandı.
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