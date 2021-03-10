Top sektirerek ip atladı (Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi)
İngiltere'de futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı rekor denemesinde ip atlayarak, 30 saniyede 62 kez de top sektirdi. Cooke, yaptığı denemeyle adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.
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DHA 10.03.2021 - 16:59| Son Güncelleme : 10.03.2021 - 17:13
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