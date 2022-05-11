Toprak ve ağaçlar bir anda körfeze sürüklendi

ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen heyelanda, toprağın yanı sıra ağaçlar da Alaska Körfezi’ne kaydı. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılırken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Toprağın ve ağaçların körfeze sürüklendiği anları, o sırada yoldan geçen bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.
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Haberler 11.05.2022 - 09:46| Son Güncelleme : 11.05.2022 - 10:07
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