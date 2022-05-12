Trafiğe dalan aracı diğer sürücüler durdurmayı başardı
ABD’nin Florida eyaletinde bir kadın sürücü direksiyon başında bayıldı. Kadının bir başka araçtaki arkadaşı durumu fark edip trafikte başıboş halde ilerleyen aracı durdurmaya çalıştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda diğer sürücülerin de yardıma koştuğu ve arabayı durdurmayı başardıkları görülüyor. İşte trafikte yaşanan korku dolu o anlar...
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