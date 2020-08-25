Trafik denetiminde kaza anı

ABD'nin Georgia eyaletinde bir sürücüye alkol testi yapmak üzere emniyet şeridinde duran polise, bir başka araç çarptı. Yerel basında, diğer aracın sürücüsünün alkollü olduğu yönünde bilgi yer alıyor. Arabanın çarptığı polisin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilmiş.

NTV 25.08.2020 - 12:34 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 13:01

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