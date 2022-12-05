Trafikte kavga ettiği sürücüye çarpıp metrelerce savurdu
Meksika’da yol verme kavgasında sürücülerden biri aracından inen diğer sürücüye bilerek çarpıp metrelerce savurdu. Saniyeler sonra bir şey olmamış gibi ayağa kalkan adam, kendisine çarpan araca saldırdı. Adama bir kez daha bilerek çarpan sürücü kontrolünü kaybedip karşı şeride geçerek kaza yaptı. İşte sosyal medyada gündem o olan o görüntler…
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