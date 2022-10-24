Tren bekleyen yolcuyu raylara itti

ABD’nin New York kentinde tren istasyonundaki bir yolcu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından raylara itildi. O sırada durağa yaklaşan bir trenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yaralanan 32 yaşındaki yolcu hastaneye kaldırılırken New York polis departmanından saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı açıklandı.
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