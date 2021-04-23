Tribünden atlayan köpek atletizm yarışmasını birincilikle bitirdi

ABD'nin Utah eyaletinde bir lisede gerçekleştirilen atletizm yarışmasında, lise öğrencilerinin koşu yarışına tribünden bir köpek de katıldı. Koşucuların arasına dalan köpek, yarışmacıları teker teker geçerek yarışı birinci sırada götüren Gracie Laney'i yakaladı. Köpek daha sonra Laney’i geride bırakarak yarışı birinci sırada tamamladı.

NTV 23.04.2021 - 12:44 | Son Güncelleme : 23.04.2021 - 13:05

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