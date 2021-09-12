Tribünden düşen kediyi bayrak açıp kurtardılar

Amerika Birleşik Devletleri’nde tribünden düşen kediyi taraftarlar kurtardı. Kedinin düşeceğini fark eden taraftarlar ellerindeki Amerikan bayrağını kedinin düşeceği yere doğru açtı. Kedinin tam da bayrağın üzerine düşmesiyle stadyumda alkış ve tezahürat kopru. Taraftarlardan biri, kediyi havaya kaldırarak sağlıklı olduğunu herkese gösterdi.
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NTV 12.09.2021 - 14:02| Son Güncelleme : 12.09.2021 - 14:13
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