Trump: Affedersin dedim, elimi yıkamaya başladım

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da kameraların önüne çıktı ve dünyayı giderek etkisi altına alan corona virüs salgını hakkında konuştu. Amerika'da virüsün yayılma riskinin oldukça düşük olduğunu söyleyen Trump, virüsten nasıl korunulabileceğine ilişkin uyarılarda bulundu. "Buna tıpkı grip gibi yaklaşın. Ellerinizi bol bol yıkayın" dedi. (Dünyanın Haberi, NTV)
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27.02.2020 - 17:18| Son Güncelleme : 27.02.2020 - 19:14
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