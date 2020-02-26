Trump aşıları karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Aşıyı bulmaya yakınız" açıklaması corona virüsle ilişkilendirildi ama kısa bir süre sonra Beyaz Saray’dan düzeltme geldi. Diğer taraftan da ABD’de aşı denemeleri başlıyor. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay ayrıntıları canlı yayında aktardı.

NTV Haber 26.02.2020 - 00:10 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 00:25

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER