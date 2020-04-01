Trump: Çok acı verici iki hafta geçireceğiz

ABD'de, yeni tip coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı Çin'i geçti. Virüsle mücadele görev gücü doktorları, alınan önlemlere uyulsa bile 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump ise "acı verici" iki hafta yaşayacaklarını söyledi.
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NTV 01.04.2020 - 11:02| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 11:24
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