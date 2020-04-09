Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü hedef aldı

Dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de can kaybı 14 bini geçti. Başkan Donald Trump yine Dünya Sağlık Örgütü'nü hedef aldı. "Herkese eşit davranmalılar" dedi. ABD, önlemlerin başarılı olması halinde ülke genelinde kısıtlamaları gevşetmeye hazırlanıyor.
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NTV 09.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 09:25
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