Trump ilk kez maske taktı

Corona virüsün merkez üssü ABD'de, can kaybı 96 bini, vaka sayısı bir milyon 600 bini geçti. Başkan Trump, ikinci dalga olsa bile, ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı. Ülkede, Colombia Üniversitesi'nin yeni araştırmasının sonucu ise, tartışma konusu oldu. Trump'ın dünkü fabrika temasları sırasında, kısa süreli de olsa, maske taktığı görüldü.
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NTV 22.05.2020 - 12:11| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 13:18
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