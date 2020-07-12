Trump ilk kez maskeyle görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump salgının başından bu yana ilk kez maskeyle görüntülendi. Washington'da bir askeri hastaneyi ziyaret eden Trump'ın ziyaret esnasında mavi renkli ve yan tarafından başkanlık amblemi bulunan bir maske taktığı görüldü.
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NTV 12.07.2020 - 10:31| Son Güncelleme : 12.07.2020 - 10:56
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