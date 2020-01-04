Trump Obama'yı İran'a saldırmakla suçlamış

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllar önce yayınlanan bir videosu dolaşmaya başladı. 2011 tarihli o videoda Trump, dönemin başkanı Barack Obama'yı eleştiriyor ve seçimi kazanmayı garanti etmek için İran'a saldıracağını iddia ediyor. Başkanlık seçimi öncesi iç siyasette zor günler geçirmesi nedeniyle Trump'ın o dönem ortaya attığı senaryoyu kendisi için uyguladığı düşünenler de var.
NTV Haber 04.01.2020 - 13:35| Son Güncelleme : 04.01.2020 - 13:41
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