Trump: ''Siz maske takın ama ben takmam''

ABD'de Coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 400'ü geçti. Vaka sayısı 277 binden fazla. Başkan Donald Trump, halka maske takmalarını tavsiye etti, kendisinin ise takmayacağını söyledi. Ülkedeki salgının merkezi olan New York'ta ise bir günde virüs nedeniyle yaşanan en yüksek can kaybına ulaşıldı.

NTV 04.04.2020 - 15:50 | Son Güncelleme : 04.04.2020 - 16:42

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