Trump: ''Tünelin sonundaki ışığa yakınız''

Dünyada salgının merkezi haline gelen ABD'de can kayıplarının sayısı 37 bini aştı. Vaka sayısı ise 700 binin üzerinde. ABD Başkanı Donald Trump, salgının artış hızıyla ilgili konuştu. Savunma Bakanlığı Pentagon'dan da virüsle mücadelede önemli bir adım atılıyor. Amerikan New York Times gazetesi de dünyada artık tartışılmaya başlanan yaşlı bakımevleriyle ilgili bir haber yayınladı. O haberde "Yaşlı bakım evleri toplu mezar gibi" ifadesi dikkat çekti.

NTV 18.04.2020 - 09:28 | Son Güncelleme : 18.04.2020 - 14:29

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