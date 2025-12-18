Trump ulusa seslendi. "En sevdiğim kelime gümrük tarifesi"

ABD Başkanı Trump, başkanlığının ikinci döneminin ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Beyaz Saray'dan canlı yayınlanan konuşmasında Trump göreve geldiği günden bu yana, daha önce hiçbir yönetimin getirmediği şekilde pozitif değişiklikler getirdiğini söyledi.