Trump ulusa seslendi. "En sevdiğim kelime gümrük tarifesi"
18.12.2025 06:40
NTV - Haber Merkezi
ABD Başkanı Trump, başkanlığının ikinci döneminin ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Beyaz Saray'dan canlı yayınlanan konuşmasında Trump göreve geldiği günden bu yana, daha önce hiçbir yönetimin getirmediği şekilde pozitif değişiklikler getirdiğini söyledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.