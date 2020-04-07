Trump: Virüsle savaşın zor bir safhasına giriyoruz
ABD, virüsle mücadelede kritik haftalardan geçiyor. Ülkede can kaybı 10 bini geçti. New York'ta 3 bin yeni sağlık çalışanı görevlendirildi. ABD donanmasına ait hastane gemisi corona virüs tedavisinde kullanılacak.
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NTV 07.04.2020 - 14:04| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 15:33
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