Trump: Virüsle savaşın zor bir safhasına giriyoruz

ABD, virüsle mücadelede kritik haftalardan geçiyor. Ülkede can kaybı 10 bini geçti. New York'ta 3 bin yeni sağlık çalışanı görevlendirildi. ABD donanmasına ait hastane gemisi corona virüs tedavisinde kullanılacak.

NTV 07.04.2020 - 14:04 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 15:33

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