Trump'a başlatılan azil süreci nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, ABD Başkanı Trump'a yönelik azil soruşturmasında, kamuya açık oturumların başlayacağı güne rastladı. Girişimi "Cadı avı" olarak niteleyen Trump, 2020'deki başkanlık seçiminde rakibi olması muhtemel Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a karşı Ukrayna hükümetinden destek istemekle suçlanıyor.

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