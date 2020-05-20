Trump'a Bolsonaro'dan destek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin gıda ve ilaç idaresinin, sıtma ilacının yan etkilerini sıralayan araştırmayı "düşman bir araştırma" olarak tanımladı. Trump kendisinin de kullandığı ilacın virüse karşı ek koruma sağladığını söyledi. Trump'a destek Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan geldi.
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NTV 20.05.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 12:06
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