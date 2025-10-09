Trump'a toplantıyı erken sonlandıran not: Rubio kulağına fısıldayarak verdi
ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında Gazze konusunda açıklamalarda bulunurken Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile arasında dikkat çeken bir mesajlaşma yaşandı. Rubio, Trump'a bir kağıtta not iletti. Trump, kağıdı aldıktan sonra gazetecilere "Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" açıklamasını yaptı. Toplantıyı erken sonlandırdı.
- Etiketler :
- Donald Trump
- Marco Rubio
- Abd