Trump'ı protesto eden İsrailli vekil konuştu! "Filistin'i tanıyın dedim, atıldım"
Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail parlamentosuna hitabı sırasında protesto gösterisi düzenleyen milletvekili Eymen Avde, Reuters haber ajansına röportaj verdi.
Sol çizgideki Hadaş Partisi'nin lideri de olan Filistin asıllı Avde, İsrail hükümetinin zafer ilan etmesine tepki gösterdi. Avde, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını eleştirdi ancak neden desteklenmesi gerektiğini de anlattı.
