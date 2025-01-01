Trump'ın otelinin önünde Tesla Cybertruck patlayarak alev alev yandı
ABD'nin Las Vegas şehrindeki Trump otelin önünde Tesla Cybertruck model araç alev aldı. Yetkililer aracın neden yandığına ilişkin henüz açıklama yapmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerel medya otelin geçici süreliğine hizmetini durdurduğunu açıkladı. Ziyaretçilerin tahliye edilip edilmediğine dair ise açıklama yok. ABD polisi, aracın neden yandığını araştırıyor. Tesla CEO'su Elon Musk da sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Olayın tüm tesla yetkili ekibiyle incelendiğini söyledi.
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