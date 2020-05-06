Trump'tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret
ABD'de virüsten ölenlerin sayısı 72 bini geçti. Vaka sayısı 1 milyon 236 binin üzerinde. Başkan Donald Trump, corona virüs nedeniyle ara verdiği seyahatlerine başladı. Arizona'da maske fabrikasını ziyaret eden Trump'ın maske takmaması dikkat çekti.
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NTV 06.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 06.05.2020 - 10:07
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