Trump'tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret

ABD'de virüsten ölenlerin sayısı 72 bini geçti. Vaka sayısı 1 milyon 236 binin üzerinde. Başkan Donald Trump, corona virüs nedeniyle ara verdiği seyahatlerine başladı. Arizona'da maske fabrikasını ziyaret eden Trump'ın maske takmaması dikkat çekti.

NTV 06.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 10:07

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