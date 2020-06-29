Trump'tan tartışma yaratan paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden bir destekçisinin yüklediği videoyu paylaştı. Videoda, Trump'ın destekçileriyle karşıtlarının birbirlerine sözle sataştıkları görülüyor. Trump karşıtlarından biri, destekçilerinden birine "ırkçı" diye bağırıyor. Trump'ın destekçisi "beyazların gücü" diye bağırarak yanıt veriyor. Başkan Trump bu videoyu, "The Villages'ın harika insanları teşekkürler" mesajıyla paylaştı. "Beyazların Gücü" sloganı ırkçılar tarafından kullanılan bir slogan. ABD'de ırkçılık tartışması siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle alevlendi. Trump'ın böyle bir dönemde paylaştığı videoya sadece muhalifleri değil müttefikleri de tepki gösterdi. Trump bunun üzerine paylaşımı sildi. Beyaz Saray, Trump'ın videodaki ifadeyi duymadan paylaşım yaptığını söyledi.
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NTV Haber 29.06.2020 - 03:24| Son Güncelleme : 29.06.2020 - 03:38
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